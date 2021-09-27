В России планируют довести коммунальные тарифы до экономически обоснованных

Правительство России работает над совершенствованием тарифного регулирования. Тарифы ЖКХ доведут до экономической обоснованности, что может привести к их росту выше инфляции. Подорожание будут компенсировать социально незащищенным категориям граждан. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительсту.

По данным издания, вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС проработать вопрос усиления адресной поддержки по оплате ЖКУ. Соответствующее распоряжение содержится в протоколе совещания у зампреда правительства, с копией ознакомились «Известия».

Председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова отметила, что в России есть предприятия ЖКХ, тарифы на услуги которых и сейчас явно ниже себестоимости, в первую очередь это водоканалы и очистные сооружения. А после проведения модернизации содержание нового современного оборудования, как правило, требует дополнительных средств, отметила она. «Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно», — считает она.

Опрошенные изданием специалисты считают, что стоит расширить круг получателей субсидий на ЖКУ: снизить максимальную долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи до 15 процентов и компенсировать гражданам траты сверх этой нормы.