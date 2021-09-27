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​Тарифы ЖКХ в России могут начать расти быстрее инфляции

В России планируют довести коммунальные тарифы до экономически обоснованных

​Тарифы ЖКХ в России могут начать расти быстрее инфляции
Фото: pixabay.com

Правительство России работает над совершенствованием тарифного регулирования. Тарифы ЖКХ доведут до экономической обоснованности, что может привести к их росту выше инфляции. Подорожание будут компенсировать социально незащищенным категориям граждан. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительсту.

По данным издания, вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС проработать вопрос усиления адресной поддержки по оплате ЖКУ. Соответствующее распоряжение содержится в протоколе совещания у зампреда правительства, с копией ознакомились «Известия».

Председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова отметила, что в России есть предприятия ЖКХ, тарифы на услуги которых и сейчас явно ниже себестоимости, в первую очередь это водоканалы и очистные сооружения. А после проведения модернизации содержание нового современного оборудования, как правило, требует дополнительных средств, отметила она. «Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно», — считает она.

Опрошенные изданием специалисты считают, что стоит расширить круг получателей субсидий на ЖКУ: снизить максимальную долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи до 15 процентов и компенсировать гражданам траты сверх этой нормы.


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Сегодня в 08:51, просмотров: 779, комментариев: 6
Комментарии:
йося
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Сегодня в 10:05
Поздравляю!
Влад Корней
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Сегодня в 12:13
Бонус от партии, выигравший выборы!!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:42
Повышение тарифов на ЖКХ стали новой реальностью, вернее капиталистической реальностью. Ведь по сути львиная доля в себестоимости услуг ЖКХ - электроэнергия. И тарифы на э/энергию тоже растут и тянут за собой все остальное. В чем же причина роста тарифов на электроэнергию? Объективно обывателю непонятно. Топлива: газа, угля мазута - «как грязи». Генерации и распределимся благодаря Непорожнему построено с избытком и сейчас даже идёт сокращение выработки электроэнергии из-за снижения потребления. Закон экономики, если товара много производитель снижает цены на товар. Главный «энергетик Толя Чубайс» провёл реформу ЕЭС раздробив единый энергетический комплекс на отельные функционалы и каждый хочет есть «хлеб с маслом и даже с чёрной икрой». Выросла себестоимость из-за различных энергетических офисов и сидящих там топ-менеджеров с нехилыми окладами и бонусами. Если ранее говорили, что реформа нужна для привлечения инвестиций в энергетику. Но что-то за последние 15 лет практически мало что построено из новых мощностей кроме замены старых, работающих на мазуте и на угле ГРЭС или ТЭЦ. А тарифы на э/э выросли на порядок. Поэтому, когда то Владимир Ильич сказал, энергетика это ключ к будущему процветанию страны и благосостоянию его граждан. А пришёл Чубайс и все испортил.
Будулай Алмазов Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:02
Чубайс, конечно, вредитель, но это не отменяет конечности ископаемых энергоносителей. Пока это выражается только в постепенном росте себестоимости добычи. Пик добычи нефти уже пройден, дальше только будет или меньше или все дороже. Не за горами и пик добычи газа. А постулат о "неисчерпаемости природных запасов" был всего лишь запкозакидательством советских руководителей от эйфории фонтанирующей нефти.
Будулай Алмазов Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:08
В свое время разорившееся "Курганэнерго" присоединили к процветающему "Тюменьэнерго" с повышением у нас тарифов на электричество. Не вижу причин, для нераспространения этого опыта на весь федеральный округ. Резерв есть- у нас тарифы почти в два раза ниже при более высоких доходах. А объяснить это можно созданием условий для поддержки промышленных производителей Урала.
Alkonowa1ow Будулай Алмазов
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Сегодня в 17:53
«Исчепаемость » наших ресурсов газа прямо пропорционально количеству магистральных трубопроводов в ЕС. Также как и нефти, где 50% идёт на экспорт. За уголь можно не переживать запасы на 100 лет. Но дело не в этом. По факту углеводороды скоро наши останутся для внутреннего потребления. Для наших ГРЭС на газе и угле. Мы не столь богаты, чтобы заниматься «зелёной энергетикой». Поэтому тупо модернизировать старые станции на «парогаз», ПГУ-450 или ПГУ-800 и снижать тарифы на электроэнергию. Тогда может и победим бедность. Кроме того развивать атомную энергетику и гидроэнергетику кто мешает? Поэтому тезис от исчерпаемости природных сырьевых ресурсов для энергетики, это придумка Чубайса и его советников для приватизации ЕЭС РФ. Вот у нас было энергетическое Управление «Тюменьэнерго», в котором была и генерация, и распределение, и сбыт и кому от этого было хуже. Всем кроме ВТО, которых задевали наши демпинговые цены на электроэнергию. Вот они «замутили» приватизацию и в конечном итоге европейские тарифы на электроэнергию. Получается, что в результате наш Дерипаска алюминий теперь смог продавать на экспорт без проблем. А обыватели теперь должны оплачивать повышенным тарифом «хотелки» ВТО и прочих европейских регуляторов за один КВт электроэнергии. Поэтому и развалили и ЕЭС и «Тюменьэнерго» на кусочки и получили только две ПГУ-450 в Сургуте и ещё несколько по ХМАО. А все остальное советское наследие министра энергетики СССР тов. Непорожнего.
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