Екатеринбуржец скончался от ковида через три месяца после вакцинации «Спутником V»

В Екатеринбурге от коронавируса умер пациент ковидного госпиталя, три месяца назад прошедший полный курс вакцинации «Спутником V». Об этом в инстаграме рассказал главный врач Центральной городской клинической больницы №24 Алексей Малинкин.

Он уточнил, что течение болезни осложнялось возрастом и хроническим заболеванием. «К сожалению 1 вакцинированный пациент, который находился в РАО (реанимационно-анестезиологическое отделение — прим. ред.) скончался. Вакцинация 3 месяца назад. Спутник V. Тяжёлая дисциркуляторная энцефалопатия и возраст».

Алексей Малинкин ежедневно публикует статистику смертности от коронавируса в медучреждении. Ранее он обещал делать это, пока все не привьются.