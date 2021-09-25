Авиакомпания Utair попала в «Вечерний Ургант»

Новость о том, что пассажиры самолетов Utair теперь могут перевозить своих кошек и собак на пассажирских креслах, попала в шоу «Вечерний Ургант».

«Российская авиакомпания разрешила пассажирам перевозить питомцев в салоне самолета, причем в кресле, рядом с собой. Но не под креслом, не в багажном, самое главное, отделении. Пока в контейнере. Но я так подумал, если так дело пойдет, разрешат летать и без контейнера, а потом разрешат летать и без хозяина», – пошутил ведущий программы.

После Иван Ургант показал отфотошопленный кадр из фильма «Брат 2», где вместо Данилы Багрова и Мэрилин сидят пес и кошка. «Валерьяночки нам принеси, мы домой летим», – закончил свое выступление актер.