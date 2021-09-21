В новую Госдуму вошли представители восьми партий

В Государственную думу восьмого созыва войдут представители восьми партий. Данные ЦИК публикует РИА «Новости».

По федеральному округу: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР и «Новые люди».

«Единая Россия» сохранила первенство в 198 одномандатных округах, КПРФ - в девяти, «Справедливая России – За правду» - в восьми, ЛДПР - в двух. От Партии Роста победу одержала Оксана Дмитриева, от «Гражданской платформы» - Рифат Шайхутдинов, от Партии «Родина» - Алексей Журавлев.

Также проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. В Москве – координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов, в Республике Адыгея – Владислав Резник, в Крыму – Леонид Бабашов.

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