Utair оставит рейсы в Волгоград, Томск, Саратов и Сочи в зимнем расписании аэропорта Сургута

Авиакомпания Utair планирует выполнять рейсы из Сургута по 21 маршруту. В осенне-зимнем расписании впервые останутся рейсы в Волгоград, Томск, Саратов и Сочи, сообщается на сайте перевозчика.

«Utair продолжает открывать новые рейсы из родного для авиакомпании округа. В рамках развития авиатранспортного коридора Сибирь — Урал — Поволжье — Юг мы в этом году связали Сургут новыми прямыми рейсами с Сочи, Волгоградом, Саратовом и Томском. Видим, что направления востребованы, и для удобства пассажиров делаем их круглогодичными», — пояснил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Самолетами авиакомпании можно будет улететь из Сургута в Белгород, Москву, Пермь, Самару, Саратов, Уфу, Белоярский, Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Напомним, Utair в летнем сезоне обслужило 57 процентов пассажиров сургутской авиагавани.