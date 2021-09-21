На мосту через реку Нерда на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» запущено рабочее движение

Уралуправтодор продолжает капитальный ремонт федеральной автодороги Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск». На нескольких участках проезжая часть расширяется до четырех полос, для разделения транспортных потоков устанавливается барьерное ограждение, обустраиваются разворотные петли, монтируется освещение.

Так, на участке км 125 - км 154 запущено движение по половине моста через реку Нерда.

«С весны 2021 года там действовало реверсивное движение со светофорным регулированием, что являлось причиной пробок и доставляло неудобства участникам дорожного движения. За несколько месяцев дорожники выполнили масштабный объем работ: построили временный мост, разобрали основной, потом построили основной, по двум из четырёх полос пустили движение», - рассказали в пресс-службе компании.

Сейчас продолжается ремонт участков км 38+000 – км 80+000 и км 80+000 – км 122 в Тюменской области, включая капитальный ремонт искусственных сооружений. «На большинстве объектов работы ведутся с опережением сроков, так что до конца года на многих участках уже будет запущено полноценное движение», - заверили в Уралуправтодоре.