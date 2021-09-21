На садовых участках запретили разводить сельскохозяйственных животных

На садовых участках нельзя разводить сельскохозяйственных животных, в том числе кур. Такое решение принял Верховный суд РФ, пишет «Российская газета».

До Верховного суда дошла жительница Волгограда, которую Государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель оштрафовала за курятник на участке. Как выяснилось, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но - не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей.

«Согласно закону, садовый земельный участок - это земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей», - объяснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству. Зато на садовых землях, по ее словам, можно поставить ульи.