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​Стрельба в Пермском госуниверситете: шесть человек погибли

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском госуниверситете: все, что известно

​Стрельба в Пермском госуниверситете: шесть человек погибли

Утром в понедельник, 20 сентября, неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Известно о четверых пострадавших, сообщается на официальной странице вуза во «ВКонтакте».

«Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Всё службы города и университета приведены в готовность. Информацию будем сообщать. Пожалуйста, будьте осторожны. ВСЕ ЗАНЯТИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ», - говорится в сообщении.

За 20 минут до этого сообщения, в паблике сообщили: «Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!».

Видео с места происшествия публикуется в Сети.

«Мэш» публикует данные предположительного стрелка. По их данным, Тимур Б. в деталях рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сперва он хотел напасть на бывшую школу, но изменил решение в конце марта.

UPD: 12.05

Паблик вуза: Неизвестный задержан. По данным ТГ-канала «112», погибли пять человек, пострадали шестеро. Официально эта информация пока не подтверждена. Также по неофициальным данным СМИ, нападавший погиб.

UPD: 12.31

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве. Председатель Следственного комитета России поручил расследование Главному следственному управлению СК России.

«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 8 человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются.

Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании», - говорится в сообщении федерального ведомства.

UPD: 16.00

Позже в СКР уточнили, что погибли шесть человек, 28 обратились за медицинской помощью.

«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате преступления, по уточненным данным, погибли шесть человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести. Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом. Известно, что ружье он приобрел в мае текущего года», - сообщили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 762, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:31
Таки странно. На избирательных участках УМВД проявляет тщательный досмотр граждан, пришедших выполнить свой гражданский долг. И не только в Сургуте, но по моим сведениям и во многих других городах РФ и в Москве, в частности. А в Университетах стреляют и гибнут люди.
Местный Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:02
Полиция обслуживает интересы барина. Проблемы крестьян их не интересуют
Mobii Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:07
В 46 школе ни один мент зад не поднял, хотя я достаточно бомжевато подозрительно выглядел
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