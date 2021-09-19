ПСЖ озвучил зарплату Месси

Форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси за три года получит более 110 миллионов евро — условия контракта назвали представители клуба. За первый сезон футболисту заплатят 30 миллионов, причем один — в криптовалюте. За остальные два Месси получит по 40 миллионов евро. К ним клуб добавит еще десять миллионов ежегодно как бонус лояльности.

Напомним, что экс-игрок «Барселоны» Лионель Месси подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен» на два сезона с опцией продления еще на один сезон.