Telegram ограничил предвыборных ботов

С субботы, 18 сентября, в мессенджере Telegram ограничено функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Такое решение принял основатель мессенджера Павел Дуров.

«Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые «дни тишины» – закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее – с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Надеюсь, все желающие получить дополнительную информацию о кандидатах смогли это сделать до начала выборов», - написал он.

При этом Дуров раскритиковал Apple и Google за удаление из магазинов приложения «Навальный» с блоком «Умное голосование»: «Вместе с тем, блокировка приложений компаниями Apple и Google создает опасный прецедент, который повлияет на свободу слова в России и во всем мире. Telegram, как и все остальные мобильные приложения, зависит от экосистем Apple и Google для дальнейшей работы. В частности, без поддержки со стороны этих компаний Telegram не мог бы оставаться доступным для большинства российских пользователей в условиях блокировок 2018-2020 годов».