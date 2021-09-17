Губернатор Тюменской области сделал свой выбор

Губернатор Тюменской области Александр Моор проголосовал на выборах Государственной думы РФ и Тюменской облдумы. Он принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в средней школе № 69 в Тюмени.

«Самое главное чувство, которое я испытываю сегодня как избиратель, — это чувство ответственности за будущее региона и страны. Мы выбираем новые составы Государственной думы России и Тюменской областной думы. От каждого из нас зависит, какими будут наши законодательные органы. Нам всем важно, чтобы они работали вдумчиво и грамотно, а люди, которые представляют там наши интересы, были компетентными и, что очень важно, неравнодушными. В эти дни мы голосуем за будущее нашей страны», — заявил губернатор, общаясь с журналистами на избирательном участке.

В Тюменской области в штатном режиме работают 1 070 избирательных участков. На всех участках соблюдаются меры ковид-безопасности. Так, Александр Моор прошел все процедуры, необходимые для предотвращения распространения COVID-19, — термометрию и обработку рук антисептиком, а также получил одноразовую маску и индивидуальную авторучку.

Отметим, что во время трехдневного голосования на всех избирательных участках областной столицы проходит городское голосование по выбору проекта стелы в честь присвоения Тюмени почетного звания «Город трудовой доблести».