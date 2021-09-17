Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2022 год

Производственный календарь на 2022 год утвердило правительство России. Судя по нему, в первой половине года ежемесячно у россиян будут дополнительные выходные.

Традиционно год начнется с новогодних каникул — они продлятся до 9 января. Из-за того, что 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресение, выходные с этих дат переносятся на 3 и 10 мая — таким образом, в конце апреля — мае каникулы будут восьмидневные, однако между первыми и вторыми четырехдневными праздниками придется аж три дня поработать.

Также по три дня отдыхать будем в марте, июне и ноябре.

Вовсе без праздников обойдутся пять месяцев — четыре подряд с июля по октябрь и декабрь.