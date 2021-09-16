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​Тюменские библиотеки выходят на новый уровень

В Тюмени, районе и Ялуторовске обновят библиотеки

​Тюменские библиотеки выходят на новый уровень
Фото: admtyumen.ru

«Молодежная библиотека» Ялуторовска, Боровская сельская библиотека Тюменского района и «Библиотека № 21» Тюмени трансформируются в комфортные пространства, обновят фонд и обучат персонал. Это стало возможным благодаря тому, что учреждения прошли конкурсный отбор Минкульта РФ на предоставление средств федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура».

Библиотеки получат на обновление по пять миллионов рублей, сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

«В 2021 году Тюменская область получила дополнительные средства из федерального бюджета в сумме 11 908,1 тысячи рублей, 10 млн рублей из которых будут направлены на создание двух модельных библиотек, победивших по результатам дополнительного отбора на предоставление средств федерального бюджета. До конца года преобразятся «Ситниковская сельская библиотека» Омутинского района» и библиотека им. А.И. Васильева г. Ишим. Также из областного бюджета направлены более 8 млн рублей на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Тюменской области. Кроме того, за счет дополнительного финансирования в Тюменский театр кукол приобретут технологическое оборудование для оснащения цехов по производству кукол», - добавили в департаменте.


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16 сентября в 18:46, просмотров: 168, комментариев: 0
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