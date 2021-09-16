В Тюмени построят сеть метановых заправок для грузовиков

В Тюмени при сопровождении Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» будет реализован крупный инвестиционный проект по строительству сети метановых заправок для грузового транспорта.

«Объем инвестиционных вложений составит — 1,4 млрд рублей, планируется создать 135 рабочих мест. Инвестором выступает тюменская компания ООО «Сибнефтехимтрейд» при поддержке правительства Тюменской области, Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и Агентства инфраструктурного развития Тюменской области», - сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Новая сеть заправок позволит увеличить эффективность использования городского транспорта, сократить выбросы в атмосферу вредных веществ, а также ускорит процесс перехода на метан коммерческого и частного транспорта и в принципе позволит вывести инфраструктуру метановых заправок на новый уровень. В этом убежден представитель инвестора Вячеслав Доценко.

«В Тюмени и в России довольно много газовых заправок, но большинство из них заправляет технику смесью пропан-бутан — это нефтяной газ. Метан — это природный газ, он чище, легче и дешевле. На сегодняшний день метан — самый экологически чистый вид топлива, а к тому же ещё и самый выгодный для потребителя. Неудивительно, что популярность метана как топлива растёт с каждым годом по экспоненте», - отметил он.