16+
Логотип Сиапресс
USD  72,4329   EUR  85,3622  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Александр Моор: «Тюменская область будет меняться вместе с топливно-энергетическим комплексом»

В Тюмени состоялся TNF-2021

​Александр Моор: «Тюменская область будет меняться вместе с топливно-энергетическим комплексом»
Фото: admtyumen.ru

Тюменская область может возглавить движение по изменению топливно-энергетического комплекса в стране. Такое заявление сделал глава региона Александр Моор, подводя итоги пленарной сессии Тюменского нефтегазового форума (TNF) 2021.

«Глобальные изменения в сфере энергетики происходят уже сейчас. Очевидно, что пройти через эту технологическую трансформацию можно будет только при колоссальном количестве инвестиций и очень мощном научном и инновационном сопровождении. Такими ресурсами как раз и обладают компании топливно-энергетического комплекса. И они же являются главными бенефициарами происходящих изменений. Компании ТЭК понимают, что должны быть лидерами перемен. Поэтому в новое энергетическое будущее нам следует идти вместе. Тюменская область будет меняться вместе с топливно-энергетическим комплексом, и у нас есть замечательная возможность это движение возглавить», — приводит слова Александра Моора пресс-служба губернатора.

Почетными гостями TNF 2021, который состоялся в Тюмени при поддержке правительства региона, стали заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель правления компании «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

«Тюменский нефтегазовый форум собирает на единой платформе экспертов рынка и лидеров отрасли уже в двенадцатый раз. Количество участников увеличивается даже в период пандемии. Жизнь ставит перед нами новые цели и задачи. Поэтому наша площадка стала главным дискуссионным полигоном, на котором обсуждаются проблемы отрасли, определяются приоритеты и ориентиры для уверенного движения вперед», — отметил глава региона.


нравится (0) не нравится (0)
16 сентября в 16:51, просмотров: 209, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре холодный ветер с дождем усилятся стократно 868
  2. Два вартовчанина пострадали при столкновении «Лады» и иномарки 754
  3. ​Дел не убавится: в думе Сургута рассказали, чем займутся депутаты нового созыва 733
  4. Все – в технопарк: юные сургутяне овладеют цифровыми технологиями 722
  5. ​Школьники Сургута уходят на удаленку из-за COVID-19. Но не все 713
  6. ​От гарантов воздушной безопасности – гарантам безопасности энергетической. Что означает прилёт «Русских Витязей» 683
  7. В Тюменской области из колонии-поселения сбежал убийца // ОРИЕНТИРОВКА 682
  8. Среди жителей 22 муниципалитетов ХМАО выявили зараженных COVID-19 674
  9. ​Новоселье с технологиями умного дома в квартирах ДСК-1 634
  10. ​Турция сужает круг туристов из России 607
  1. Вартовчанин врезался в «ГАЗ» и столб за один день 3988
  2. На мосту «Бегущая лань» обновят граффити до 15 сентября 3638
  3. ​У сургутского ДИЗО появился глава 3629
  4. В Нижневартовске открылся Литературный сквер 3540
  5. В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А 3395
  6. ​«Русские витязи» – в Сургуте // ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО 3373
  7. ​В Сургуте сгорел балкон в жилом доме 3363
  8. ​Сургутский театр: взгляд изнутри. Владимир Матийченко 3347
  9. ​Летчик из Сургута Иван Барсов стал абсолютным чемпионом Европы по высшему пилотажу 3191
  10. Накануне в Сургуте столкнулись две иномарки: никто не погиб 2745
  1. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 9310
  2. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 9063
  3. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8960
  4. В Нефтеюганске продолжается борьба с автохламом 8957
  5. Одно из югорских лесничеств пострадало от незаконной вырубки: ущерб оценивается миллионами 8917
  6. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 8857
  7. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8733
  8. Нефтеюганец скрывался от правосудия в Марокко 8632
  9. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8452
  10. ​Житель Северной столицы приехал в Югру торговать наркотиками, но его задержали 8305

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика