В Тюмени состоялся TNF-2021

Тюменская область может возглавить движение по изменению топливно-энергетического комплекса в стране. Такое заявление сделал глава региона Александр Моор, подводя итоги пленарной сессии Тюменского нефтегазового форума (TNF) 2021.

«Глобальные изменения в сфере энергетики происходят уже сейчас. Очевидно, что пройти через эту технологическую трансформацию можно будет только при колоссальном количестве инвестиций и очень мощном научном и инновационном сопровождении. Такими ресурсами как раз и обладают компании топливно-энергетического комплекса. И они же являются главными бенефициарами происходящих изменений. Компании ТЭК понимают, что должны быть лидерами перемен. Поэтому в новое энергетическое будущее нам следует идти вместе. Тюменская область будет меняться вместе с топливно-энергетическим комплексом, и у нас есть замечательная возможность это движение возглавить», — приводит слова Александра Моора пресс-служба губернатора.

Почетными гостями TNF 2021, который состоялся в Тюмени при поддержке правительства региона, стали заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель правления компании «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

«Тюменский нефтегазовый форум собирает на единой платформе экспертов рынка и лидеров отрасли уже в двенадцатый раз. Количество участников увеличивается даже в период пандемии. Жизнь ставит перед нами новые цели и задачи. Поэтому наша площадка стала главным дискуссионным полигоном, на котором обсуждаются проблемы отрасли, определяются приоритеты и ориентиры для уверенного движения вперед», — отметил глава региона.