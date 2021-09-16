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В Свердловской области выявили столбняк у ребенка: это первый случай за 17 лет

На Урале впервые за 17 лет выявили случай заражения столбняком

В Свердловской области выявили столбняк у ребенка: это первый случай за 17 лет
Фото: siapress.ru

На Урале выявили первый за 17 лет случай заболевания столбняком. На сайте Роспотребнадзора Свердловской области сообщается, что зараженным оказался пятилетний ребенок – он упал с велосипеда и получил ссадины колен. Родители за помощью докторов не обращались, вакцинацию несовершеннолетний не проходил.

«Ребенок был не привит, так как родители отказались от проведения вакцинации по идеологическим соображениям. Заболевший находился на лечении в стационаре несколько месяцев, в том числе в отделении интенсивной терапии (на аппарате ИВЛ, в медикаментозной коме)», – комментирует пресс-служба ведомства.

Несмотря на тяжелый случай, врачи смогли спасти юного пациента. Тем не менее, последствиями перенесенного столбняка стали серьезные неврологические нарушения.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 75, комментариев: 0
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