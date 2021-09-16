В Тюменской области ищут преступника, сбежавшего из тюрьмы

Из колонии-поселения в Тюменской области сбежал заключенный. По ориентировке, опубликованной на сайте УФСИН региона, инцидент произошел 15 сентября. СМИ сообщают, что осужденный Новиков Александр Юрьевич попал в тюрьму в 2000 году, его приговорили к 23 годам за убийство, вымогательство, кражу и незаконный сбыт огнестрельного оружия.

Приметы разыскиваемого:

рост - 178 см; телосложение - среднее,

лицо - овальное; тип лица - европейский;

волосы тёмно-русые, имеется лобная, теменная залысины;

брови - горизонтальные, далеко расставленные, глаза – карие, нос - прямой, средний, спинка носа прямая; рот - средний, губы – средние, узкие,

уши – средние, прилегающие.

Был одет: брюки джинсовые синего цвета, куртка пуховик тёмно-синего цвета с капюшоном, длина до середины бедра, кроссовки тёмные с подошвой

При обнаружении разыскиваемого незамедлительно позвонить в полицию по телефону 102, или дежурная часть УФСИН 8 (3452)-58-15-71, отдел розыска-8(3452) 58-19-22,