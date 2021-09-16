Туроператоры: Турция принимает без ПЦР-теста только привитых «Спутником V» россиян

Крупные российские туроператоры сообщили об изменениях в правилах въезда российских туристов в Турцию. В частности, на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщается, что с 14 сентября без ПЦР-теста въехать в страну смогут только привитые одобренными ВОЗ вакцинами и российской двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

«Начиная с 14.09.2021 Турецкая Республика принимает из российских вакцин только «Спутник V» (при этом последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия). Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14.09.2021 и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию) или результат теста на антиген (сделанного не ранее, чем за 48 часов). Сертификат вакцинации должен быть на английском языке, с указанием данных заграничного паспорта (проставляются автоматически, если внести эти данные в Госуслуги), а также с QR-кодом», - цитирует «Вестник АТОР» пресс-службу ANEXTour.

Официально информация о том, что россиянам, привитым «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной», нельзя будет въехать на турецкие курорты без ПЦР-тестов, не прокомментирована.

«Очевидно, что ситуация с признанием или непризнанием определенных российских вакцин требует официального прояснения позиции турецкой стороны со стороны Посольства России в Турции: состояние неопределенности не дает многим туристам возможности решить вопрос о поездке в Турцию. Ассоциация туроператоров (АТОР) направила официальный запрос от имени Ассоциации в Посольство Турецкой Республики по данному вопросу и ожидает ответа или соответствующей оперативной публикации на сайте дипломатического представительства», - отметили в АТОР.

Ранее стало известно, что Турция не принимает россиян, привитых «Спутником Лайт», без ПЦР-теста. При этом с 9 сентября страна разрешила въезд детям до 12 лет без ПЦР-теста и без сертификата о вакцинации.