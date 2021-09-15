Новый поток Школы социального предпринимательства стартует 2 октября

Со 2 октября стартует новый поток Школы социального предпринимательства Тюменской области. Набор уже открыт. Обучение направлено на развитие бизнес-проектов, которые решают социальные проблемы. На занятиях слушатели научатся составлять бизнес-план, считать финансовую модель, упаковывать свою идею в полноценный бизнес-проект.

«Мы традиционно ожидаем предпринимателей в сфере допобразования, инклюзии, сохранения культурного наследия и другого. На обучение можно прийти просто с идеей, мы поможем ее оформить и приготовить к запуску», — рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александра Князева.

На обучение приглашаются социальные предприниматели, физические лица, планирующие предпринимательскую деятельность в социальной сфере и представители социально ориентированных некоммерческих организаций. Обучение будет состоять из пяти обучающих сессий и итоговой защиты проекта.

Организатором проекта выступает Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Регионального центра «Семья». Обучение разработано по программе Фонда региональных и социальных программ «Наше будущее».

Место проведения: Центр «Семья» (г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 14а). Информация о регистрации на проект находится по ссылке www.iato.ru. Задать вопросы по обучению можно по телефону (3452) 49-99-44, доб. 242. Участие в проекте бесплатное.