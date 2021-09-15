В Тюменской области направят 950 млн рублей инвестиций в создание инфекционного госпиталя

В Тюмени в первом квартале 2022 года будет возведен госпиталь ГК «Мать и дитя» для лечения инфекционных больных, в том числе с COVID-19. Двухэтажное здание площадью 4700 квадратных метров рассчитано на прием 60 пациентов, с возможностью в случае необходимости увеличения мощности до 100 койко-мест.

«Для реализации данного проекта правительством Тюменской области планируется предоставление в аренду земельного участка без проведения торгов. Объем инвестиций составит 950 млн рублей, количество создаваемых новых рабочих мест — более 100», - рассказали в пресс-службе департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Отмечается, что основным направлением деятельности госпиталя станет лечение пациентов с COVID-19, в том числе родовспоможение пациенток с COVID-19. Частично услуги будут оказываться в рамках обязательного медицинского страхования.

В 2019 году в Тюмени был возведен первый многофункциональный госпиталь «Мать и дитя». В настоящее время он выходит на проектную мощность.