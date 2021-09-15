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​Александр Моор провел ряд важных встреч на полях ТНФ-2021

Французские компании заинтересованы в работе на тюменской земле

​Александр Моор провел ряд важных встреч на полях ТНФ-2021
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел ряд важных встреч с представителями зарубежных и отечественных деловых кругов в рамках Тюменского нефтегазового форума. В частности, перспективы сотрудничества глава региона обсудил с делегацией Франко-российской торгово-промышленной палаты и первым вице-министром энергетики Республики Казахстан Муратом Журебековым.

Во встрече с делегацией Франко-российской торгово-промышленной палаты принимали участие представители французских компаний, работающих в таких сферах, как производство гидроизоляционных материалов, «зеленая» энергетика, электротехника, строительство энергетических объектов, нефтегазовый сервис, химическая промышленность, общественное питание.

«Тюменская область занимает лидирующие позиции среди регионов России по основным экономическим показателям. Перспективы для расширения нашего сотрудничества широки, мы открыты для переговоров. Исторически нефтегазовая отрасль — базовая для нашего региона. Однако для нас очень важны инвестиции во всех отраслях региональной экономики», — приводит слова Александра Моор пресс-служба губернатора.

Генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский подчеркнул, что многие французские компании давно работают в России и выражают заинтересованность в реализации новых инвестпроектов.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 147, комментариев: 0
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