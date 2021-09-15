Пилотажная группа «Русские витязи» прибыла в Сургут. «Тяжелые истребители» разместились на местном аэродроме, передает корреспондент siapress.ru.

Напомним, показательные выступления состоятся в субботу, 18 сентября. Для размещения зрителей перекроют Югорский тракт – туда рекомендовано добираться пешком, чтобы не создавать пробки. В администрации Сургута подчеркнули, что схема перекрытия Югорского тракта может поменяться, поэтому горожанам следует быть внимательными.

Ожидается также, что «витязи» проведут экскурсии для студентов и школьников.