Роснедра: рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год

Рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год, но есть надежда на Западную Сибирь, где разведка нефти и газа остается перспективным направлением. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

«Рентабельных запасов – на порядка 20-21 год», - цитирует Петрова ТАСС. Что касается Западной Сибири, он отметил: «Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет».

Напомним, что в Югре в этом году планируют добыть 213 млн тонн нефти, а в 2030 году, по прогнозам аналитиков, добыча снизится до 196 млн тонн.