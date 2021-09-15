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​Таможенники показали, как жгут Chanel, Versace и Gucci // ФОТО

Тюменские таможенники сожгли товары на 46 млн рублей

​Таможенники показали, как жгут Chanel, Versace и Gucci // ФОТО
Фото: Тюменская таможня

Специалисты Тюменской таможни по решению суда сожгли более 53 тысяч контрафактных товаров на общую сумму свыше 46 миллионов рублей.

«Среди подвергнутых сожжению вещей присутствовали кроссовки, детские игрушки, брелоки, БАДы, солнцезащитные очки, парфюмерия популярных торговых марок Chanel, Givenchy, Versace, Gucci и другие. Все они признаны представителями правообладателей контрафактными и опасны для жизни и здоровья граждан. Кроме того, реализация поддельной продукции наносит серьезный ущерб деятельности добросовестных предпринимателей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2021 году тюменскими таможенниками выявлено 11 транспортных средств, перевозивших нелегальную продукцию. Более 127 тысяч единиц товаров народного потребления с нарушениями законодательства в автофургонах следовали маршрутом из Киргизии и Казахстана в российские города на реализацию.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 394, комментариев: 0
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