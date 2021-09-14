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​«Азбука добра»: в Тюмени стартовала акция к Международному дню пожилых людей

Тюменцев призывают сделать подарки пожилым людям

​«Азбука добра»: в Тюмени стартовала акция к Международному дню пожилых людей
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени стартует ежегодный марафон «Азбука добра». Мероприятие проводится в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой», приуроченной к Международному дню пожилых людей.

«Уже сейчас каждый желающий может внести свой вклад в акцию и оказать внимание старшему поколению в преддверии Международного дня пожилых людей. Атмосферу «счастливой осени» для пожилых людей могут создать не только жители Тюмени, но и компании, предприятия города. Для этого необходимо зайти на сайт регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации, выбрать из списка одно или несколько желаний и связаться с координаторами проекта по телефону (3452) 51-77-05», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Посылки адресатам волонтеры передадут с 15 сентября по 15 октября.

Организаторы марафона — региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации, тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение». Проект соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.


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14 сентября в 16:31, просмотров: 213, комментариев: 0
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