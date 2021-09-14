Тюменцы будут учиться игре в шахматы в новом здании

Областная спортивная школа по шахматам А.Е. Карпова начала работу по новому адресу. С 16 августа начались первые тренировочные занятия на улице Геологоразведчиков, 7. Уже в ближайшем будущем там пройдут первые турниры, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

«Более удобное месторасположение и транспортная развязка, напротив сквера имени Губкина. Здание было полностью готово к эксплуатации, хороший ремонт. На сегодняшний день площадь составляет 380 квадратных метров, но в дальнейшем есть возможность выкупить 630 квадратных метров. Вместимость помещения — более 100 человек одновременно», — рассказал директор областной школы по шахматам Евгений Прокопчук.

Поисками нового помещения занимались летом. Было осмотрено несколько вариантов по адресам: ул. Геологоразведчиков, 6в и 7, Чернышевского, 2а и Текстильная, 5а.