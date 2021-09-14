В деревне Овсянникова начала свою работу новая врачебная амбулатория

В деревне Овсянникова (Тобольский район) в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» начала свою работу новая врачебная амбулатория. Здесь жители могут получить первичную медико-санитарную и паллиативную помощь.

«Медицинские услуги для восьми сотен человек — жителей д. Овсянникова и четырёх близлежащих населённых пунктов — оказывают врач-терапевт, фельдшер, акушерка, две медицинские сестры и лабораторный техник. В рамках государственной программы «Цифровизация социально значимых объектов» рабочие места специалистов оборудованы компьютерами с подключением к интернету для оказания телемедицинской помощи и проведения дистанционных консультаций с врачами областной больницы № 3 посредством видео-конференц-связи. Медработникам доступен просмотр электронной карты пациента, результатов маммографии, флюорографии, лабораторных и других исследований. Также для работы медикам предоставлен новый служебный автотранспорт», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Сотрудники амбулатории, помимо профилактического осмотра селян, оказывают медицинскую помощь при обострениях хронических заболеваний, травмах, отравлениях и других угрожающих жизни состояниях.