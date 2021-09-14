Президент РФ заявил об уходе на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19 в его окружении

Президент Владимир Путин уходит на самоизоляцию из-за плохой обстановки с коронавирусом в его окружении. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на сайт Кремя.

«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции», — указано на сайте.

Кроме того, ранее глава РФ уже делал заявление о том, что люди из его окружения все чаще заболевают коронавирусом и ему, скорее всего, придется уйти на карантин. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попросил не понимать эти слова «буквально».