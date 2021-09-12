Тюменская таможня выявила крупную партию подкарантинных перцев

В Тюменскую область пытались ввезти 17 тонн подкарантинных перцев из Казахстана. Кроме того, транспортировка овощей выполнялась с нарушением – их перевозили навалом, когда подкарантинная продукция должна перевозиться в упаковках с маркировкой, содержащей сведения о перевозимом товаре.

«По факту нарушения порядка ввоза на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции сотрудники Россельхознадзора составили протокол об административном правонарушении по статье 10.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – комментируют представители тюменской таможни.