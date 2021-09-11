Главный санитарный врач России не видит основания отменять масочный режим

В России нет оснований для отмены масочного режима. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.

«Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть - это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек», - цитирует главного санитарного врача страны ТАСС.

Заболеваемость коронавирусом в России остается на высоком уровне. На данный момент в стране зарегистрировано более семи миллионов случаев ковида, почти 192 тысячи человек скончались. За минувшие сутки заразились почти 19 тысяч россиян.