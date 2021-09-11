Турция не признала российскую вакцину «Спутник Лайт»

Россиянам, привившимся вакциной «Спутник Лайт», придется сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест на антитела для въезда на курорты Турции. Накануне стало известно, что власти страны ужесточили правила вакцинации для въезда.

В МВД республики сообщили РИА «Новости», что попасть в страну по прививочному сертификату смогут те, кто прошел двухэтапную вакцинацию не менее, чем за 14 дней до въезда. Также на границе будут принимать справку о заболевании, перенесенном за последние полгода.

Остальным надо будет предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней, или экспресс-теста на антиген, которому не более 48 часов.

Эксперты, опрошенные «Вестником АТОР» считают, что большинство российских туристов, привитых «Спутником Лайт» сделает ПЦР-тест и не станет менять планы на отдых. Однако уже есть немногочисленные отказы от поездок.

«Проблема состоит также в том, что многие россияне сейчас ревакцинируются (получают третью дозу) именно «Спутником Лайт» – и он будет указан у них в сертификате с сайта Госуслуг. Внезапный отказ в признании одной из вакцин, с которой ранее было все в порядке, вызовет ненужный негатив со стороны вакцинированных этим препаратом туристов и, возможно, заставит некоторых из них отложить покупку тура», - отмечает издание.