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​Временным главой МЧС стал Александр Чуприян

Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы МЧС

​Временным главой МЧС стал Александр Чуприян
Фото: vk.com/mchs__russia

Временно исполняющим обязанности главы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен первый замминистра ведомства Александр Чуприян. Распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на интернет-портале правовой информации. Документ вступил в силу с 10 сентября.

Чуприян с 2006-го по 2018 год занимал пост заместителя главы МЧС, в июне 2018 года назначен первым заместителем министра.

8 сентября в Норильске погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Прощание с министром состоялось накануне, 10 сентября.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 328, комментариев: 0
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