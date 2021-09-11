Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы МЧС

Временно исполняющим обязанности главы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен первый замминистра ведомства Александр Чуприян. Распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на интернет-портале правовой информации. Документ вступил в силу с 10 сентября.

Чуприян с 2006-го по 2018 год занимал пост заместителя главы МЧС, в июне 2018 года назначен первым заместителем министра.

8 сентября в Норильске погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Прощание с министром состоялось накануне, 10 сентября.