Прожиточный минимум на 2022 года в Тюменской области составит 11 950 рублей

В Тюменской области установлен прожиточный минимум на душу населения на следующий год – с 1 января по 31 декабря 2022 года он составит 11 950 рублей. Постановление принято региональным правительством.

«Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 13 026 рублей, для пенсионеров – 10 277 рублей, для детей – 12 295 рублей. В соответствии с федеральным законодательством, величина прожиточного минимума устанавливается ежегодно», - отметил директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров.

Директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин подчеркнул, что малоимущим семьям и одиноким людям, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Тюменской области, будут, как и прежде, предоставляться необходимые меры социальной поддержки.