Над железнодорожным переездом в Ялуторовске построят мост

За два года в Ялуторовске построят путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль протяженностью более 2,1 км. Работа будет вестись в рамках реализации региональной программы «Развитие транспортной инфраструктуры». Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в муниципалитет.

На строительство путепровода из областного бюджета выделено 2,8 млрд рублей.

«Сегодня Ялуторовск поделен железной дорогой на две части. Причем в залинейной - проживает треть населения города. Чтобы попасть в центр: в социальные объекты, учреждения дополнительного образования, администрацию, надо проехать через жд переезд. Зачастую приходится ждать, что недопустимо в случае экстренной ситуации, например, для автомобилей скорой помощи и других служб. На объездной дороге есть путепровод, но это крюк в несколько километров», – сказал Александр Моор.

Глава муниципалитета Вячеслав Смелик отметил, что новый путепровод обеспечит жителям и гостям Ялуторовска беспрепятственный и быстрый проезд в залинейную и центральную часть города, что даст значительный экономический эффект.

Проект путепровода получил положительное заключение государственной экспертизы получено. Осталось провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика.