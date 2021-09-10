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​Что собрано с тюменских полей: кампания по сбору урожая преодолела экватор

В Тюменской области убрано почти 345 тысяч гектар посеянных площадей

​Что собрано с тюменских полей: кампания по сбору урожая преодолела экватор
Фото: admtyumen.ru

Тюменские аграрии провели обмолот зерновых и зернобобовых культур на 50 процентов – убрано почти 345 тысяч гектар посеянных площадей. Валовой сбор при этом составил порядка 566 тысяч тонн.

«Наиболее всех близки к финишу хлеборобы Сладковского района, где убрано уже 87 процентов полей. Догоняют лидеров и аграрии Исетского района, которые обмолотили 82 процента зерновых и зернобобовых культур. Также нарастили темпы Тюменский район, Нижнетавдинский и Упоровский районы, где убрано по 60 и более процентов площадей. Активно идет уборка овощей. На 10 сентября 2021 года — почти 20 процентов от планируемых объемов. Валовой сбор при этом составил около 12 тысяч тонн, при урожайности 541 центнер с гектара. Это существенно выше, чем в предыдущие два года. Всего собрано свыше шести тысяч тонн капусты, более четырех тысяч тонн свеклы, почти 770 тонн моркови», - рассказали в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса региона.

Параллельно выполняется план по посеву озимых культур. Произведена засыпка свыше ста тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2022 года.


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Сегодня в 17:53, просмотров: 119, комментариев: 0
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