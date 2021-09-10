В Госдуму внесли закон об ужесточении наказания для педофилов

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов. Об сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет; расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. Таким образом, по всем вышеуказанным преступлениям в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет, совершенным ранее судимым педофилом-рецидивистом, либо совершенным при отягчающих обстоятельствах, будет предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы», - говорится в сообщении.

В последние месяцы в России преступники убили нескольких детей. Одна из погибших – тюменка Настя Муравьева. Девочку искали несколько недель и нашли мертвой. По подозрению в убийстве задержан 40-летний сургутянин.