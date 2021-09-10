16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7600   EUR  86,1478  

Новости

Больше новостей
Сургутнефтегаз прекратил экспорт бензина: скажется ли это на стоимости топлива?

Да, бензин должен подешеветь 25.3%

Да, бензин должен подорожать 15.7%

Нет 51.4%

Не знаю 7.6%

Всего голосов: 249

Комментировать
0
Вы определились, за кого будете голосовать в думу Сургута?

Да 35.2%

Нет 64.8%

Всего голосов: 216

Комментировать
0
Следует ли позволить подрядчикам менять стоимость сметы при строительстве школ по концессии?

Да, при условии ограничения суммы 28.6%

Да, без ограничений 6.3%

Нет 57.7%

Не знаю 7.4%

Всего голосов: 189

Комментировать
0
Больше опросов

Автомобиль или автобус: МегаФон поможет югорчанам с выбором

​В Югре с помощью Big Data МегаФона определят самые загруженные участки общественного транспорта

Автомобиль или автобус: МегаФон поможет югорчанам с выбором
Фото: Shutterstock

Новые, более удобные маршруты движения общественного транспорта будут разработаны в Нижневартовске при помощи искусственного интеллекта. Оператор связи «МегаФон» проанализирует транспортную систему города, а партнер инициативы - предприятие «Строй Инвест Проект» на основе обезличенной информации о пассажирских потоках построит матрицу перемещений жителей между районами.

Помогут им в этом технологии Big Data (большие данные) МегаФона, с помощью которых специалисты определят самые загруженные участки маршрутной сети, более востребованные направления и часы перемещения горожан и туристов. А также смогут посчитать необходимое количество автобусов и их класс загрузки.

«Использование Big Data – эффективный способ применения методики при стратегическом планировании городской инфраструктуры. МегаФон – один из лидеров по внедрению инновационных IT-решений. Наш опыт в реализации крупномасштабных проектов, широкий спектр цифровой полки продуктов помогают клиентам делать бизнес более эффективным и успешным. В Югре у нас прекрасно развита мобильная сеть, что позволит собрать и проанализировать большой массив данных, необходимый для построения оптимальной транспортной схемы города», - отметил директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов.

Работы планируют завершить к концу этого года, предложив несколько вариантов оптимизации транспортной сети, с повышением удобства вартовчан.

«Наша компания подобные проекты реализует в 54 субъектах России. Особенностью столицы Самотлора является предпочтение жителей использовать больше личный автомобиль, а не общественный транспорт. Как правило, в крупных городах это соотношение обратное. Исследование и модернизация помогут горожанам непосредственно увидеть, как часто ходят автобусы, чтобы выбирать и планировать поездки более эффективно», - рассказала Яна Янко, представитель разработчика системы ООО «Строй Инвест Проект».

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:17, просмотров: 251, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​ДИЗО – это кулак Филатова в реализации его реформ 2897
  2. ​В Югре опубликован электоральный рейтинг партий за полторы недели до выборов 2454
  3. ​В Югре идет борьба за 365 депутатских мандатов в думах разных уровней. Какова расстановка сил 1144
  4. Привиться от COVID-19 сургутяне теперь смогут и в вечернее время 1133
  5. За восемь месяцев 2021 года в Югре родилось около 13 тысяч детей 1022
  6. Югорчанин задолжал более миллиона по алиментам и отправится в колонию 960
  7. ​На развитие самозанятости в Тюменской области направят 55 млн рублей 956
  8. ​В сельские больницы Тюменской области поступает современное оборудование 915
  9. Вандализм или искусство? Максим Яровой и Ульяна Антропова 834
  10. ​Аналитики посчитали число долларовых миллионеров в Югре 600
  1. ​Нефтяникам в Югре предлагают зарплату ниже средней по стране 6407
  2. Праздника не будет, но салют прогремит 5549
  3. Урал, Югра, Сургут. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев беседует с Дмитрием Щегловым // СТЕНОГРАММА 5381
  4. ​В Нефтеюганске сгорела квартира в пятиэтажке, есть пострадавшие 4208
  5. ​Асфальт на набережной СурГУ покраснел: не от стыда и не для спорта 4030
  6. ​В ДТП напротив «Росича» пострадала женщина 3652
  7. ​Нижневартовск стал лидером суточного прироста заболеваемости ковидом 3418
  8. ​От коронавируса скончалась кандидат в думу Нижневартовска Светлана Титова 3334
  9. ​Человек без интернета 3246
  10. ​«Продается кот. Редкостный идиот. Цена — миллиард» 3117
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 12358
  2. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 10040
  3. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 9469
  4. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8804
  5. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 8619
  6. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8415
  7. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8300
  8. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 8090
  9. В Нижневартовске врачи спасли ребенка, серьезно пострадавшего в ДТП 8019
  10. ​За покупками только в масках: рейды в ТЦ Нижневартовска будут проходить чаще 7559

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика