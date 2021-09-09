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​В сельские больницы Тюменской области поступает современное оборудование

Новые реанимационные кровати установлены в больнице Голышманово

​В сельские больницы Тюменской области поступает современное оборудование
Фото: Людмила Гринфельд

В Тюменской области продолжается реализация региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Так, в Областную больницу №11 поступили современные кровати, предназначенные для палат интенсивной терапии.

«Совершенствование технического оснащения медорганизаций области, повышение качества оказания медицинской помощи в регионе и связанный с этим рост её доступности для населения стали возможны благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Всего в распоряжение Областной больницы №11 поступило 18 современных кроватей. Реанимационное оборудование распределено по структурным подразделениям больницы и уже введено в эксплуатацию», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Так, новы реанимационные кровати установлены в больнице рабочего поселка Голышманово.

«Кровати современны, функциональны, легки в управлении и удобны в работе. Реанимационные функциональные кровати имеют несколько способов регулировки и большое количество дополнительных приспособлений. Предусмотрены латеральные, или боковые, наклоны ложа, регулировка высоты; положения «Тренделенбург», «АнтиТренделенбург» и «Кардиологическое кресло» устанавливаются с помощью электроприводов», – рассказал заведующий отделением интенсивной терапии ОБ №11 Дмитрий Татауров.


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Сегодня в 17:30, просмотров: 162, комментариев: 0
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