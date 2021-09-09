В Тюмени запустили проект «Поддержка самозанятых граждан»

До 2024 года в Тюменской области направят на развитие самозанятости 55 миллионов рублей. Средства предусмотрены в региональном и федеральном бюджетах. В этом году предусмотрено финансирование в размере 8,8 миллиона рублей, рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами — федеральный проект, который входит в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Благодаря работе нацпроекта в стране доля малого и среднего бизнеса в экономике должна возрасти с 20 до 40-60 процентов по прогнозам на 2030 год президента России Владимира Путина. Всего в России 14 нацпроектов различной направленности, подробная информация о которых опубликована на сайте «Национальные проекты России», - рассказали в пресс-службе областном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Накануне в Тюмени состоялся официальный запуск проекта «Поддержка самозанятых граждан», который включает в себя пять образовательных направлений, консультации и создание сообщества самозанятых. Подробная информация о проекта опубликована на сайте

Организаторами проекта выступают правительство Тюменской области и центр «Мой бизнес» при поддержке Тюменского регионального отделения «Опора России». Он включает в себя 5 «самозанятые72.рф». Там же осуществляется регистрация на обучающие программы.

Сегодня в регионе уже более 34 тысяч самозанятых граждан.