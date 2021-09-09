В Тюменской области установят одинаковые льготные тарифы для потребителей

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в областной парламент законопроект, который устанавливает одинаковые льготные тарифы для потребителей, проживающих в домах разного года постройки. Суть документа в том, что оплата коммунальных расходов станет производиться по принципу «одна труба – один тариф». В результате тарифы для ряда жителей региона снизятся. Об этом глава региона рассказал на личной странице в социальных сетях.

«Так, в Тюмени у жителей двух соседних домов, получающих тепло из одной трубы, тариф может отличаться на 500 рублей. Диапазон – от 1400 до 1900 рублей за гигакалорию. Такой подход вызывал у людей вопросы. Обращения по этому поводу поступили и на прямую линию президента России, и на прямую линию, которую проводил в августе <…> Еще один конкретный пример. В селе Боровский Тюменского района жители новостроек, как и жители других домов, будут платить за питьевую воду не по тарифу 112 рублей 80 копеек за кубометр, а по тарифу 34 рубля 39 копеек за кубометр. Таким образом, тариф снизится для них почти в четыре раза», - рассказал Александр Моор.

Изменения коснуться более 100 тысяч квартир и трех тысяч частных домов.

«После принятия законопроекта, который я внес в думу Тюменской области, неравенство будет устранено, оплата будет производится по принципу: одна труба – один тариф», - заключил губернатор.