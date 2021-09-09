В России впервые за год снизились цены на бензин

В России с 30 августа по 6 сентября впервые за год снизилась цена на автомобильное топливо. По данным Росстата, бензин подешевел, в среднем, на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизельное топливо — на семь копеек, до 50,62 рубля за литр. При этом за год бензин подорожал на 3,19 рубля (на 7%), дизтопливо – на 2,6 рубля (на 5,4%).

В Министерстве энергетики сообщили РИА «Новости», что топливный рынок находился в сбалансированном состоянии, ценовая ситуация продолжила улучшаться. В ведомстве заверили, что в дальнейшем розничные цены будут меняться темпами, близкими к уровню инфляции.

Ранее siapress.ru сообщал, что в Сургуте на некоторых заправках бензин подешевел сразу на два рубля. Но перед этим в округе произошел резкий скачек цен на топливо.