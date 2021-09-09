Мошенники придумали новый способ обмана россиян, зарегистрированных на Госуслугах

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, имеющих учетную запись на сайте государственных услуг. Пока жертвы лишаются по несколько тысяч рублей, но ущерб может быть гораздо больше, потому что злоумышленники получают доступ к личным данным.

О новой схеме мошенничества РИА «Новости» рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Россияне начали получать письма якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти регистрацию и уплатить пошлину. Ссылка ведет на сайт-клон госуслуг, где следует заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую несколько тысяч рублей. В результате и данные, и деньги попадают к злоумышленникам. Но главная проблема в том, что организаторы схемы могут получить доступ к логину и паролю жертвы и зайти в профиль, где хранятся многие персональные данные, после чего оформить кредит или микрозайм.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников надо внимательно смотреть на адрес портала. Если вам пришло подобное письмо, уточните в своей поликлинике его подлинность. Не стоит забывать, что прикрепление к медицинскому учреждению в России бесплатная услуга.

Если вы уже стали жертвой мошенников, срочно смените логин и пароль к сайту «Госуслуг» и сообщите о случившемся в техническую поддержку портала. Кстати, злоумышленники не смогут воспользоваться вашим логином и паролем, если в личном кабинете настроен вход с подтверждением по sms.

Стоит отметить, что число киберпреступлений в России ежегодно растет. За полгода 2021-го в Югре совершено 4 057 киберпреступлений. Это на восемь процентов больше, чем за такой же период прошлого года. При этом ущерб вырос на 83 процента – до 268 млн рублей.