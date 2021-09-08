Погиб глава министерства чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев

Глава министерства чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев погиб на учениях, которые проходят в арктической зоне. Об этом сообщает министерство с указанием, что он исполнял служебный долг. По первоначальной информации, министр пытался спасти коллегу и сам трагически погиб.

Накануне, 7 сентября, Зиничев открыл масштабные межведомственные учения в Арктике, находясь в городе Дудинка Красноярского края. В учениях принимают участие шесть тысяч специалистов, которые отрабатывают 12 сценариев ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, тестируют разнообразную технику и взаимодействие 18 различных федеральных органов власти.

Евгению Зиничеву недавно исполнилось 55 лет, МЧС он возглавлял с 2018 года.

UPD. Сообщается, что Зиничев стоял с оператором съемочной группы на краю обрыва, тот поскользнулся и упал в воду. Министр бросился за ним, но сам ударился о выступавший камень, рассказывает глава RT Маргарита Симоньян. Оператор так же погиб.