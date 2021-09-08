В Тюменской области состоится акция «Пусть осень жизни будет золотой»

Школьников Тюменской области приглашают принять участие в акции «Мы вас любим». Мероприятие пройдет в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой», приуроченной к празднованию Международного дня пожилых людей.

«На протяжении месяца, с 1 по 30 сентября, у школьников из 25 муниципальных образований и всех желающих будет возможность изготовить символичные мягкие игрушки в форме очаровательной совы. Несмотря на простоту своих очертаний, сова служит символом мудрости, духовности и сосредоточенности — главных черт, присущих старшему поколению. Мы предлагаем сделать этот памятный аксессуар в виде ключницы — удобного футляра для хранения и переноски ключей. Для этого потребуется выкройка, необходимые материалы, немного свободного времени и щепотка фантазии», - рассказали в областном департаменте социального развития.

Мягкие игрушки 1 октября раздадут одиноким тюменцам «золотого» возраста.

Пошаговую инструкцию по изготовлению ключницы можно скачать здесь. Изделия принимаются до 30 сентября по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123, кабинет № 4, тел.: (3452) 51-77-05 (отдел по связям с общественностью). Часы приема: понедельник — пятница с 08:00 до 16:30.