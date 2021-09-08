Тюмень примет серебряных волонтеров России

В Тюмени состоится Всероссийский форум серебряных добровольцев. С 1 по 3 октября на нескольких площадках пройдут десятки образовательных и культурных мероприятий. В них примут участие 500 представителей всех субъектов страны, среди которых представители правительства Российской Федерации, известные медийные личности и популярная вокальная группа.

«Выбор Тюменской области как площадки для проведения форума обусловлен тем, что регион имеет высокие показатели деятельности по поддержке и развитию серебряного добровольчества. В 2018 году областной геронтологический центр одним из первых в РФ стал победителем всероссийского конкурса по поддержке и формированию центров серебряного волонтерства в субъектах Российской Федерации, на базе которого создан региональный ресурсный центр «Штаб-квартира серебряных добровольцев». Ежегодно проекты серебряных добровольцев Тюменской области активно принимают участие во всероссийском конкурсе «Доброволец России» и становятся полуфиналистами и финалистами. На протяжении двух лет проекты Тюменской области являются победителями всероссийского конкурса «Молоды душой» и получают грантовую поддержку», - рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Тюменскую делегацию будут представлять 52 серебряных волонтера.

Сегодня в регионе серебряное добровольчество объединяет более 7,6 тыс. представителей старшего поколения. Деятельность региона в данном направлении неоднократно была высоко оценена федеральными ведомствами и экспертами.