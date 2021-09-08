В Ишиме начинает работу новый Центр культурного развития

В Ишиме начал работать Центр культурного развития. Торжественная церемония открытия состоялась 7 сентября. В ней принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

Центр был создан в рамках реализации проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Именно ему отдали предпочтение сами жители Ишима в 2018 году, проголосовав за него в ходе рейтингового голосования по выбору объектов строительства и благоустройства.

«Центр культурного развития — уникальный проект, где сочетается масштабность и комплексность реализации культурной политики в муниципальных образованиях Тюменской области. Удалось создать пространство, которое удовлетворяет потребности жителей всех возрастов. В центре появятся как творческие студии для детей, так и мероприятия для взрослого населения. Не оставят без внимания события для гостей серебряного возраста», — отметила директор областного департамента культуры Елена Майер.