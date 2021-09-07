В больнице № 12 Заводоуковска появилась «искусственная почка»

Аппарат заместительной почечной терапии, так называемая «искусственная почка», появился в областной больнице №12. Он приобретён за счёт средств, выделенных из областного бюджета для организации и проведения мероприятий, направленных на предотвращение и недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

«Это оборудование применяется в стационарах для лечения пациентов с острой почечной недостаточностью, находящихся в критическом состоянии. Данное заболевание может развиться на фоне шока в результате травм, аллергических реакций, отравлений ядами и лекарственными препаратами, а также бывает вызвано тяжёлыми инфекциями, в том числе COVID-19», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Аппарат даёт почкам больного возможность «передохнуть», временно выполняя их роль. «Одно из главных преимуществ нового оборудования – мобильность: в случае необходимости его можно оперативно доставить в палату к койке больного. Алгоритмы аппаратов позволяют проводить процедуру с учётом индивидуальных особенностей каждого пациента, корректировать химические показатели в организме», – отметил главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница №12» Николай Сипачев.