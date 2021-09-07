Жилой микрорайон на территории аэропорта Плеханово будут развивать в рамках пилотного проекта

Тюменская область получит инфраструктурный займ на 0,7 млрд для развития жилого микрорайона на территории аэропорта Плеханово в Тюмени. Новый проект для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был утвержден на заседании межведомственной комиссии по отбору проектов строительства объектов инфраструктуры при Минстрое России.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что для Тюменской области важно участие в пилотном проекте по использованию облигаций для финансирования строительства объектов инфраструктуры для жилищного строительства.

«Новый механизм позволит оперативно запустить в Тюмени очередной крупный проект комплексного жилищного строительства, обеспечит еще больше возможностей в выборе при покупке квартир. В целом более семи тысяч семей смогут приобрести новое жилье, построенное с использованием инфраструктурных облигаций. Общий срок освоения участка составит пять лет, при этом первый дом запланирован к вводу уже в декабре 2022 года. Внедрение на практике указанного механизма дает возможность застройщику уже на начальном этапе получить на льготных условиях средства для финансирования создания необходимой инфраструктуры — дорог, инженерных сетей, что позволяет сократить сроки строительства и ввода объекта. Успешная апробация этого механизма позволит обеспечить его дальнейшее использование при реализации в регионе других проектов жилищного строительства, придаст новый импульс темпам этого строительства и, в конечном итоге, повлияет на увеличение доступности жилья для людей», – отметил глава региона.