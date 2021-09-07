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​Для развития жилого микрорайона в Тюмени регион получит инфраструктурный займ на 0,7 млрд

Жилой микрорайон на территории аэропорта Плеханово будут развивать в рамках пилотного проекта

​Для развития жилого микрорайона в Тюмени регион получит инфраструктурный займ на 0,7 млрд
Фото: admtyumen.ru

Тюменская область получит инфраструктурный займ на 0,7 млрд для развития жилого микрорайона на территории аэропорта Плеханово в Тюмени. Новый проект для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был утвержден на заседании межведомственной комиссии по отбору проектов строительства объектов инфраструктуры при Минстрое России.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что для Тюменской области важно участие в пилотном проекте по использованию облигаций для финансирования строительства объектов инфраструктуры для жилищного строительства.

«Новый механизм позволит оперативно запустить в Тюмени очередной крупный проект комплексного жилищного строительства, обеспечит еще больше возможностей в выборе при покупке квартир. В целом более семи тысяч семей смогут приобрести новое жилье, построенное с использованием инфраструктурных облигаций. Общий срок освоения участка составит пять лет, при этом первый дом запланирован к вводу уже в декабре 2022 года. Внедрение на практике указанного механизма дает возможность застройщику уже на начальном этапе получить на льготных условиях средства для финансирования создания необходимой инфраструктуры — дорог, инженерных сетей, что позволяет сократить сроки строительства и ввода объекта. Успешная апробация этого механизма позволит обеспечить его дальнейшее использование при реализации в регионе других проектов жилищного строительства, придаст новый импульс темпам этого строительства и, в конечном итоге, повлияет на увеличение доступности жилья для людей», – отметил глава региона.


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07 сентября в 17:45, просмотров: 158, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 02:31
Получить инфраструктурный займ на 700 млн рублей для нового жилого района это очень даже неплохо. Таким образом не придётся властям создавать концессию и повышать тарифы на тепло, чтобы подтянуть магистральный трубопровод к ЖК «Плеханово».
С другой стороны, конечно, жаль что исчезает самый первый аэропорт Тюмени, который, кстати ранее не назвали «Плеханово».
Ведь первые нефтяники Сургута с1964 по 1968 годы летали на Север именно отсюда. Весной 1968 года он стал вторыми воздушными воротами Тюмени, после ввода нового аэропорта, сначала названного «Утяшево», а позднее он стал «Рощино». Отсюда, с аэропорта «Плеханово», мне тоже довелось совершить с десяток перелетов по маршруту Сургут-Тюмень-Сургут. Аэропорт удобный, шаговой доступности. После приземления можно было через 15 мин после высадки, сесть на такси или на кольцевой автобус маршрута «А» и ещё через полчаса прибыть в центр Тюмени, в ту же гостиницу «Заря», на Первомайской ( прибежище тогдашнее все командированных с Севере, с весьма приличным рестораном») или контору куда тебя командировали.
Впоследствии, с «Плеханово» по- моему летали воздушные суда по местным авиалиниям и базировались вертолетчики. Здесь находился Учебно-тренировочный отряд Тюменского территориального управления ГА. Здесь находился ремонтный завод №26 Гражданской авиации.
Похоже с малой авиацией в Тюменской области власти окончательно распрощались. По крайней мере, с Ан-2 и прочими аналогами такой машины, которые ранее летали в каждый районный центр Юга Тюменской области.
Сегодня главное жилье. Как-то так.

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