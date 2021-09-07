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​В Тюменской области создадут межрегиональную сеть туристических маршрутов

Тюменские власти заключили соглашение с «ТUI Россия»

​В Тюменской области создадут межрегиональную сеть туристических маршрутов
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области создадут межрегиональные туристические маршруты и возможности для привлечения дополнительных туристических потоков. Такие цели заключены в соглашении между правительством региона и федеральным туроператором, которое подписали губернатор Александр Моор и генеральный директор компании Тарас Демура.

«Мы много лет вкладываем силы в развитие туристической инфраструктуры, повышаем качество сервиса. Теперь благодаря поддержке Ростуризма мы получили новые возможности и перспективы. Реализуем их вместе с крупным партнером-туроператором, которым является компания «ТUI», обладающая ценным для нас опытом», – отметил Александр Моор.

В пресс-службе губернатора отметили, что 7 сентября в рамках соглашения в Тюмень прибыл первый чартерный авиарейс, который доставил в регион более ста туристов из центральных регионов страны: «В рамках чартерной программы «Открой врата Сибири» для гостей разработаны десять экскурсионных программ. Туристы смогут посетить древний Тобольск, искупаться в тюменских термальных источниках, побывать в музее Григория Распутина и Ялуторовском остроге, узнать много интересного об истории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, отведать блюда сибирской кухни и даже научиться их готовить».


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07 сентября в 14:36, просмотров: 147, комментариев: 0
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