Онлайн-трафик компаний и организаций ХМАО в мобильной сети вырос на 248%

Активность бизнесменов Югры с начала года показывает стабильный рост. Онлайн-трафик компаний и организаций округа в мобильной сети вырос на 248%, а общий объем звонков увеличился на 76% к аналогичному периоду прошлого года. Отличительной особенностью бизнесменов Югры от делового сообщества других субъектов в том, что основная часть с кем они проводят переговоры это предприниматели, топ-менеджеры ХМАО и соседних субъектов.

Сотрудники коммерческих компаний и госпредприятий округа предпочитают дольше разговаривать и больше обмениваться сообщениями в мессенджерах, в то время как топ-менеджеры и собственники бизнеса все чаще раздают мобильный интернет через Wi-Fi, устраивают видеосовещания, пользуются банковскими приложениями и навигацией. Такие данные к началу нового делового сезона представили специалисты МегаФона, проанализировав в обезличенном формате мобильное поведение клиентов округа среди пользователей бизнес-тарифов «Управляй».

Только за последние 30 дней предприниматели Югры провели за переговорами более 190 тысяч часов, что эквивалентно круглосуточному диалогу партнеров на протяжении двадцати одного года. С помощью статистики Big Data специалисты также определили основные направления звонков. На первом месте количество совершенных вызовов внутри округа. На втором месте по популярности звонки партнерам из соседней Тюменской области – каждый пятый вызов приходится именно на этот регион. Третье место по активности исходящих вызовов отдано коллегам на Ямале. Например, в топ направлений общения бизнесменов Свердловской области входит Москвы, а в Тюмени - Дагестан.

«Учитывая специфику разных категорий сотрудников, в каждом из пяти наших тарифов «Управляй» включен безлимит на необходимые для современного бизнеса онлайн-сервисы. Пользоваться ими можно без дополнительной платы. Именно поэтому тарифы линейки «Управляй» вышли на первое место по популярности в Ханты-Мансийском автономном округе, где в среднем за месяц один корпоративный абонент расходует на 191% больше трафика, чем годом ранее», - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.